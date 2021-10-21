積極布局車聯網市場，中保科（9917）集團20日宣布，將進軍電動車充電樁市場，並加入MIH開放電動車聯盟；中保科指出，集團未來將透過MIH開放電動車聯盟平台，以整合科技服務商的角色進軍車聯網，提供充電及電能管理的全通路整合服務。

中保科技轉投資的企業之一，就是跟新加坡星生能源集團合資成立的「星生方案股份有限公司」，其中業務之一為提供充電樁、綠能及節能方案。

中保科執行長李榮貴表示，有別於以軟、硬體和電子零組等設計及製造廠，所提供商品與服務的形式區分，中保科加入MIH開放電動車聯盟，可以整合及服務電動車通路產業的角度，尋求與MIH聯盟伙伴共同為電動車發展，提供最後一哩的充電及電能管理的全通路整合服務。

隨電動車成為主流趨勢交通工具後，將帶動建置充電樁需求，李榮貴指出，星生方案公司可結合集團資源提供相關服務、並直接提供飯店、民宿、社區等廣大既有客戶的服務。

爭取車聯網市場商機，中保科表示，若是在集合住宅的住戶有購買電動車需求，須個別向管理委員會申請並經區分所有權人同意後，才可建置充電椿，涉及電路規畫、用電安全、契約容量及管理等實務問題，如果缺少統一的規畫、建置、維運、管理及服務，將是社區管委會和住戶潛在痛點，隨中保科加入電動車MIH聯盟，也可結合聯盟成員一起提供車聯網和電能維護管理等服務。

(時報資訊)

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