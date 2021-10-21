市場傳出大陸國家發改委擬整頓飆漲煤炭價格，是否接續打壓PVC、EG高檔行情頗受關注。台塑（1301）企業表示，在「限電不停電」的原則下，當前大陸煤炭多支應動力煤（發電），導致電石法PVC、煤化工EG供給緊縮受阻，若整頓煤價，應有助舒緩電廠成本、改善供電穩定，但無助於電石法PVC、煤化工EG產能的提升，加上印度需求升溫，第四季PVC、EVA、EG高檔走堅態勢不變。

大陸約八成PVC產能屬電石法，煤化工EG產能比重也有逾三成水準。當前大陸動力煤策略更讓電石法PVC、煤化工EG供需持續緊俏；不僅PVC現貨報價衝高至1,700美元，EG每噸價格也站上900美元，南亞（1303）EG事業營業利益已明顯拉升至10％，搭配南亞台、美EG年產逾200萬噸，收益動能轉強推進。

此外，日本10月PVC出口價格大幅揚升，其中銷往印度出口價連二個月揚升，月漲近二成，與疫情爆發後低點相比，暴漲143％，創歷史新高紀錄。大陸也因環保規範、設備稼動率下滑，造成供應減少，日本10月銷往大陸PVC出口價連二個月上揚，漲幅9％（漲價120美元）。

台塑台灣PVC粉年產135萬噸，VCM年產158萬噸，大陸PVC年產47萬噸；華夏（1305）台灣PVC年產40萬噸、轉投資台氯VCM年產約45萬噸；聯成（1313）大陸泰州PVC產能60萬噸，第四季營運走堅可期。

廠商指出，當前PVC市場利多包括電石價格居高不下、PVC供應端壓力不大、現貨市場低價難尋、社會庫存累積速度緩慢及出口訂單提振，即使第四季底因大陸氣候趨冷，壓抑了需求能量，但在電石法PVC供需緊俏，印度缺煤，且雨季結束旺季發酵等因素的影響下，行情欲小不易，維持偏強態勢。

(時報資訊)

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