全球最大的鏈條製造集團－桂盟（5306）受惠自行車鏈條持續成長，加上汽車正時系統與車庫門開門機同步成長，前三季營收創同期新高。法人表示，歐、美自行車終端需求仍未消退，桂盟2021年營收與獲利續創高可期。
桂盟越南廠受疫情影響、第三季產能降載，9月合併營收年減近3％，前三季合併營收57.07億元，年增32.89％，創下歷史同期新高；上半年每股大賺7.79元，年增率高達64％，同創歷年同期新高。外資已連續四天買超桂盟，20日收盤價206.5元，小跌0.24％。
桂盟強調，越南廠主要生產機車鏈條，供應越南內需與東南亞市場，而自行車鏈條約占越南廠總產能10％～15％，越南廠產能降載影響只是短期。法人表示，桂盟2022隨越南鏈條廠產能逐步放大，可望帶動營運維持成長。
桂盟因應歐美中高階自行車、電動自行車需求熱絡，第三季加入鏈條新產能，預估產能將擴大8％～10％。法人表示，桂盟2021年中高階車種將擴產，並對整車廠及補修市場持續調整產品價格，雖然越南鏈條廠8月起受疫情影響降載生產，對產品供應形成一大變數，但第三季獲利表現依然值得期待。
疫情爆發近兩年來，歐洲國家大幅增加自行車道，加上美國因通勤需求帶動自行車買氣熱絡，帶動歐、美中高階鏈條需求持續熱絡。由於訂單滿手，且現有產能滿載，桂盟規劃越南廠部分產能增加自行車鏈條，預期全年自行車鏈條出貨量將明顯增長。
法人表示，大陸2020年7月國六政策正式上路，帶動汽車廠對正時系統需求回溫，預期汽車正時系統將成為桂盟營收成長的動能之一；此外，在美國房市銷售持續增溫下，車庫門開門機的營收也可望維持成長。
(時報資訊)
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