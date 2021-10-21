生華科（6492）董事長胡定吾20日在法說會上表示，旗下新冠藥物Silmitasertib治療中症患者二期臨床試驗數據佳，康復中位數六天，優於對照組療法1.3倍；後續將與國際藥廠合作執行三期臨床，且台灣有望列入收案名單。

據了解，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組張上淳召集人，將擔任台灣三期試驗計畫主持人。

生華科新冠藥物Silmitasertib治療中症患者二期臨床試驗數據摘要，20日已於2021年國際流感和其他呼吸道病毒學會（ISIRV）及世界衛生組織（WHO）共同主辦的ISIRV-WHO大會發表。

生華科總經理宋台生表示，根據數據分析結果，十位治療組患者在療程中，都只有接受Silmitasertib單藥治療，並未接受其他療法，而對照組患者接受標準療法中，包含獲EUA治療中症藥物如地塞米松以及抗體療法等。結果顯示，患者達到康復時間的中位數為六天，對比接受標準療法／支持性療法的對照組中位數為14天，Silmitasertib治療組以大幅優於對照組133％的數據，達統計和臨床上顯著差異。

胡定吾指出，隨著二期試驗數據結果出爐，目前已有不少藥廠洽談授權，並共同執行三期臨床試驗，初步規劃收案1,000人，若期中分析結果良好，將進一步申請美國緊急使用授權 （EUA）。

此外，生華科也向台灣CDE（醫藥品查驗中心）尋求執行三期臨床的可能性，若有機會展開全球大規模三期試驗，台灣有望列入收案名單。

宋台生表示，除了此項二期臨床試驗外，另外也有與美國醫療體系Banner Health合作，針對重度症狀的新冠肺炎患者展開二期臨床試驗，規劃收案40人，目前收案進度已超過50％。

宋台生還說，Silmitasertib為靶向宿主細胞機制，相較目前普遍採取抑制病毒本身的藥物開發策略，Silmitasertib較不受病毒變異影響，且口服劑型的優勢，讓患者可以在家吃藥治療，生華科將尋求各種潛在的合作機會，加速Silmitasertib的開發成功。

(時報資訊)

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