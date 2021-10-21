台灣鋼鐵集團旗下精剛精密（1584）執行長吳柏成表示，該公司已從原來的鈦、鎳及鈷合金等非鐵金屬材料供應商，逐漸延伸到中下游產線，生產航太等相關零組件產品，打造一條龍產線與一站購足的供應鏈，期望成為航太國際供應鏈的重要供應商。

精剛2021年業績可望大躍進，目前國內除擁有短期訂單外，外銷訂單能見度到達2022年第一季，法人估計，2021全年營收將首度挑戰突破10億元，創歷史新高。

吳柏成指出，油氣探勘和輸送管線需要鎳合金材料，對於最近國際油價每桶逼近百美元，對其相當有利，可望增加材料需求，且遞延二年的國際商用換機潮，隨著疫情穩定，公司超前部署，提升鈦鎳合金產能，可望發揮綜效，以因應市場需求。

位於台南柳營工業區的精剛，原為榮剛（5009）子公司，經過組織調整後，最大股東為台鋼集團，持股32％，其次為榮剛持股30％，其他為員工和民間持股，台鋼積極協助其發展，希望繼慶欣欣、春雨、榮剛、久陽等事業集團之後，成為台鋼第五家核心集團。

吳柏成表示，在台鋼集團會長謝裕民支持下，加碼投資建立熔煉製造設備與精整產能的提升，除了資本額由8.6億元提高到12.5億元外，產能利用率也由20％提高到50％左右，中長期目標是提高到100％稼動率。

吳柏成看好航太、國防、油氣探勘等市場前景，最近結合旗下台鋼航太和富達航太，從原材料供應商，跨足到鈦合金和鎳合金的二次加工，除擁有先進的3D列印設備外，並開始生產飛機葉片等航太零組件產品，希望建立完整的供應鏈，來擴大產值及提高產品利潤。

對於未來發展計畫，吳柏成說，一年發展目標是建立完整的產線，五年目標是達到一站購足的服務，除希望建立航太等產業供應鏈的重要樞紐，並期望能成為航太國際供應鏈的重要供應商。

精剛2020年EPS 0.41元，上半年稅後小賺0.09億元，EPS為0.09元。吳柏成強調，公司目前產品內銷只占二成，其他八成都是外銷，國內訂單方面，主要是短期性的國防產業訂單，包括國建國造和國機國造部分，至於國外訂單，則含蓋鈦鎳合金和航太等零組件產品，訂單能見度到達明年首季，市場則集中於歐美和印度等地，預期下半年隨著接單暢旺與需求增加，業績可望穩定成長。

法人認為，精剛前三季營收7.16億、年增19.13％，第四季伴隨需求增加與單價提高，全年營收將首度挑戰超過10億元，創歷史新高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意