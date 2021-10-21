受產品結構改變以及九月下旬些微限電影響，正崴（2392）第三季營收略顯不旺，展望第四季公司表示，看好主力美系客戶新品推出、通路銷售續強、轉投資森崴能源（6806）工程認列挹注等，力拚第四季營運要較第三季和去年同期成長。
正崴九月營收83.1億元，跟隨傳統電子旺季，較八月成長23.8％，較去年同期減少7.85％，第三季營收211.77億元、年減18.01％，累計前9月營收為585億元、年減6.18％。法人表示，營收降溫原因主要來自像耳機需求相較去年減少，以及客戶策略調整，導致部分產品出貨減少等。
正崴旗下業務主要分為零件、系統、通路，公司提到，因出貨有所調整，今年零組件表現會稍弱一些；通路今年受惠宅經濟商機延續，如上半年筆電、平板需求仍旺，下半年受惠美系新品等，前三季通路業績較去年同期成長快5成，預期全年仍會維持超過3成的水準；系統產品部分，5G相關伺服器今年成長力道稍弱，預期明年疫情若能舒緩，需求會有較顯著的復甦。
另外，森崴能源的太陽能發電工程認列，預期會為第四季帶來不錯的成長動能。森崴能源以「光、風、水、氣、大平台」為核心提供全方位能源服務，受惠政府全力推動再生能源，帶動太陽光電及陸域風電廠陸續完工，森崴能源營運成長顯著，累計今年前三季營收達17.74億元、年增772％，預計於十月下旬掛牌上市。
從產品面來看，耳機今年總體需求有較去年弱一些，二輪電動車包括滑板車、自行車組裝、電池模組等，在國外疫情尚未完全舒緩的情況下，今年成長性要較為平淡，不過消費性電子今年來需求都維持不錯，除手機，遊戲機出貨也有成長，另外像搖桿、鍵盤、滑鼠等電競、電玩周邊產品，在宅經濟刺激下，出貨狀況亦不錯。
中國限電方面，正崴表示將密切關注政策是否持續或擴大，目前十一長假過後，看到昆山地區還有輪流限電的措施，公司將以排配班、發電機等方式因應，對於整體生產不會造成影響。
(時報資訊)
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