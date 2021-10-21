儘管大環境有長短料、限電等不利因素干擾，但傳統旺季客戶需求依舊強勁，不受外在干擾，健鼎（3044）、瀚宇博（5469）都客觀看待第四季市場狀況。

健鼎九月營收55.18億元、月增3.97％、年增0.05％，第三季營收161.7億元、年增2.92％，創單季歷史新高，累計前9月營收達463.14億元、年增14.53％，續創歷年同期新高。

健鼎提到，大陸無錫廠雖然位在江蘇，不過未收到相關通知，所以不受限電、停產影響，同時湖北廠也同樣不受影響。而下半年成長動能，主要還是跟隨傳統電子旺季、需求升溫，如汽車電子、商務筆電、伺服器等，以及智慧型手機旺季，也帶動HDI供不應求。另外，三廠10％新產能陸續量產、加入貢獻，也為後市營運增添柴火，公司力拚今年營運優於去年的目標不變。

瀚宇博九月營收62.7億元、年增41.6％，第三季營收173.65億元、年增37.73％，創單季歷史新高，累計前9月營收達430.9億元、年增30.7％，為同期新高。

瀚宇博表示，第三季營收大幅度成長，主要是銷售成長，以及子公司重慶敦寧置業、精博信華實業（重慶）有限公司於本期認列開發案收入。展望第四季，公司指出，終端需求基本沒有太大的變化，需求依舊強勁，但供應鏈面臨疫情發展反覆、長短料、限電等因素，導致生產、備料較往年難度來得高，整體來說，持續看好下半年旺季效應，惟外部挑戰需持續觀察。

至於敬鵬九月營收16.85億元、月增7.17％、年增18.91％，受惠車市今年來需求回升，敬鵬九月創2019年二月以來新高，第三季營收47.96億元、年增23.77％。公司過去曾提到，今年車市需求和展望不是問題，主要還是供應端不順、長短料等影響，不過長遠看，汽車需求持續升溫和電動車加速成長的看法不變。

(時報資訊)

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