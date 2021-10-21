資訊服務廠商精誠資訊（6214）今年前三季營收219億元，年增27.7％，寫下同期新高。精誠表示，9月以及第三季寫下好成績，主要是因為雲端帶動，包括企業朝雲發展需求持續增長，且混合多雲環境已成為常態。展望第四季，精誠預估，在新的雲端平台推出帶動之下，2021年全年來自雲端服務的營收占比，有望達到集團總營收約兩成的目標。
企業朝雲發展需求大幅成長，且混合多雲的環境，已經是現在企業布局的常態，事實上，從2020年初開始，全球飽受史上最棘手的疫情重創，產業面臨前所未有的營運挑戰，數位轉型多年來一直都是台灣產業追求與追趕的議題，而在企業加速數位轉型腳步的同時，公有雲、私有雲需求也倍增。在新經濟模式下，不少企業則採取採虛實整合、跨境運營，其IT環境大部分也是公私有雲混合並存。
整體來說，精誠目前經常性營收占總營收約四成，來自旗下如報價系統、雲端收入、維護收入等，未來將把經常性收入提高至五成以上。
以近期公告的獲利來看，精誠上半年稅後淨利8.4億元，年增2.26％，每股稅後盈餘3.39元。惟第二季單季稅後淨利3.36億元，年減56％，單季每股盈餘1.36元。以上半年來看，精誠在VAD加值型代理經銷業務營收比重擴大至57％，不過因為這部分的毛利較低，也導致上半年毛利率較去年同期下滑，但因為費用控管得宜，上半年整體稅後淨利仍優於去年同期表現。
(時報資訊)
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