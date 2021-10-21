數字科技（5287）表示，近期國內疫情逐漸穩定，因上半年疫情而延宕婚禮的新人們陸續重啟規劃，婚禮市場明顯開始出現回溫跡象，帶動旗下平台「Marry結婚吧」近兩個月詢問量激增兩倍，有望帶動該平台營運回溫。此外，數字科技也指出，除了婚宴市場復甦以外，疫情趨緩也帶動其他平台如518熊班、小雞上工與Tasker出任務等平台營運增溫，將有望為數字科技第四季以及明年營運帶來新動能。

國內疫情趨向穩定加上各項條件逐漸開放，讓不少因疫情延期婚禮的新人們紛紛開始重啟婚禮規畫，不少婚禮業者更已摩拳擦掌準備接下來的「搶婚大戰」。

數字科技「Marry結婚吧」平台調查指出，近兩個月站內詢問數相較今年二、三季激增2倍，至年底有望回到去年同期狀態。此外，婚禮業者也表示至今年底的宜嫁娶吉日已全數售罄。若疫情持續穩定至明年，預計2022整年度婚宴會館、婚紗、婚攝新秘都將一位難求。

「Marry結婚吧」也表示，為刺激新人們下訂婚禮商品，許多業者紛紛推出振興券專屬優惠，希望能藉由振興券帶動第四季業績成長。據調查顯示，43％新人計畫將振興五倍券用於「喜餅」、其次分別為「婚宴會館」（33％）及「喜帖」（23％），其中喜餅、喜帖為最多新人尚未選購的婚禮商品。

「Marry結婚吧」站長林俊吉表示，這兩年因疫情影響，使得預計成婚的新人只能一直順延，雖然明年為虎年，但以觀察到的現況來說，比起考量習俗限制，新人們更希望順利完婚。若業者能搭配振興券推出加碼優惠，將更能增加新人下訂及結帳的動力。

數字科技近期受惠疫情趨緩、解封商機湧現帶動，9月營收1.45億元，較去年同期成長12％，創單月歷史新高。第三季營收達4.21億元，創單季歷史新高，累計前三季營收12.13億元，年增率6％。

數字科技表示，受益於國內微解封後的生活服務需求顯現，經濟活動復甦，帶動旗下8591、591、8891與Tasker出任務的線上資訊服務需求，像是Tasker出任務外包網9月營收就較去年同期成長60％。

展望全年，數字科技指出，微解封讓各行各業人力需求回溫，在振興經濟氛圍之下，數字科技也深化旗下人力資源服務平台，串聯518熊班、小雞上工與Tasker出任務，提供多元的人力服務，以期發揮平台綜效，加上年底前的婚宴商機復甦，有望為「結婚吧」業績添動能，預期接下來營運穩健向上可期。

(時報資訊)