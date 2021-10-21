＊除權息交易：康普

　＊法說會：聚陽、國碩、遠雄港、鈺齊-KY、群聯 　＊股東臨時會：光磊、久裕

　＊增資股買賣：志豐、松瑞藥

　＊SPO申購抽籤：富邦金

　＊暫停交易：杏國、杏輝

　＊注意股票：宏旭-KY、麗臺、宏達電、映泰、耀　登等

　＊處置股票：三晃、越峰

　＊恢復原融資比率及融券保證金成數：展宇、點序

　＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：茂生農　經、金雨

　＊降低融資比率為0及提高融券保證金2成：三晃

(時報資訊)

#三晃 #股市備忘錄 #康普 #聚陽 #國碩

個股觀測

優良
持平
注意

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