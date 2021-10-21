繼航運族群之後，台股短打部隊轉向具半導體應用增溫、以及石化原料大漲題材的化工、化纖股，10月以來漲幅逾5成的飆股中華化（1727）當沖爆量，交易比重最高曾達8成，遭列入警示股，永光（1711）、東聯（1710）等也連日躋身當沖前10大排行，「17族群」成當沖新寵。

受多方資金重心移轉，大盤當沖火力鎖定目標也有所改變，除了長榮、陽明、萬海等航運類股仍是當沖排行前段班「常客」之外，化工、化纖族群近期則開始出現升溫跡象，中華化、永光、中纖、東聯等近期量價齊揚，吸引搶帽客目光。

其中，化工黑馬指標中華化，更一度爆出逾12萬張的當沖大量，占成交比重高達83％，超車長榮等航運類股，首度登上當沖交易榜首寶座。且列入當沖占比交易過高警示股後，20日仍延續上攻動能，股價大漲7.59％，三大法人合計買超2,511張，加碼企圖心強烈。

而永光近期當沖交易比重也經常達到6、7成水準，自9月開始當沖交易量能持續放大，單月當沖132.45萬張，占比約73.34％，若從9月整體成交張數180.59萬張來看，較8月的4.01萬張呈現大幅成長，10月以來的當沖量也已突破百萬張。

法人分析，化工股因為半導體、電子應用商機顯現，推升營運表現，中華化受惠電子化學品營收比重提升，9月營收創下近23個月以來新高，業績動能強勁，激勵股價自8月中旬一路仰攻向上。

券商主管表示，當沖警示新制上路後，確實有讓「短打部隊」的交易動作明顯縮手，不過，隨著大盤逐漸打底向上，也陸續催動新一波當沖客進場，交易標的跟先前偏好當航海王的習性不同，配合盤勢熱點，轉往籌碼面仍相對穩定，且有題材加持的化工、化纖族群。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意