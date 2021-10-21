美國超級財報周逐漸進入高潮，電動車大廠特斯拉20日公布財報前夕，台廠概念股提前慶祝，順德（2351）等個股大漲逾8％，主因特斯拉第三季交車量不單再創單季新高，更超越市場預期的22.7萬輛，法人看好上季業績將優於預期。

特斯拉無畏車用晶片缺貨潮衝擊，第三季全球交車數量達24.13萬輛，年增73％，預估全年交車量年增五成以上目標可望達成。法人上調特斯拉第三季每股盈餘估值至1.67美元，藉由市場樂觀情緒助漲下，10月以來特斯拉股價已上漲近兩成，持續挑戰歷史高點。

此外，摩爾投顧分析師張志誠表示，特斯拉執行長馬斯克先前曾表示要開放特斯拉所屬的超級充電站給其他廠牌的電動車使用，可看出馬斯克是想將特斯拉打造成一家能源管理公司，而非僅只造車廠，也讓電動車產業除車體外，因充電需求延伸出來的充電槍、充電椿、系統檢測等相關零組件廠也有望受惠。

特斯拉概念股20日提前獲資金進場卡位，順德、錩新、公準、信邦、統振等個股拉出逾半根漲停板外，茂達、健和興、美琪瑪、朋程、智伸科、貿聯-KY、義隆、華通等個股也有2％以上漲幅。

除特斯拉之外，鴻華先進本周也推出3檔自主研發的電動車模型，分別為休旅車型的Model C、旗艦款轎車Model E及全新電動巴士Model T，其中Model C入門款預計售價將低於百萬元，貼合平價車市場。惟法人指出，大陸平價車市場已經充滿競爭力，特斯拉也傳言推出70萬以內的平價電動車，以鴻華先進預計2023年量產的時間點來看，屆時性價比是否具有優勢還無法定論。

國泰證期經理蔡明翰認為，台灣電動車發展相對歐美及大陸落後，但個別零組件藉由打入特斯拉等指標廠供應鏈，業績上已獲實質貢獻，相對MIH平台目前仍以題材性為主，續航力有待觀察，具實質業績的受惠股反而可利用震盪過程逢低布局。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意