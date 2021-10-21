美股大型科技股包括特斯拉、IBM、Lam Research、Netflix、英特爾、Snap等本周公布財報，市場憧憬科技業財報報喜，那斯達克指數及費半指數翻揚，台廠相關車用、筆電、伺服器廠商等，如車王電（1533）等15檔美股財報周概念股，20日走勢轉強。
美股財報周概念股包括車王電、順德、怡利電、茂達、健策、健和興、朋程、宏碁、貿聯-KY、華碩、緯創、英業達、和大、川湖、致新等15檔股價逆勢上漲，其中，以車用相關個股漲勢更顯凌厲。
法人分析，美股第三季財報登場，標普500企業有57家公布財報，47家獲利優於預期，優於預期比率82.4％。整體獲利上修，有助於市場投資信心回穩，也有利於台股走勢。
台新投顧副總經理黃文清認為，大型科技股IBM、英特爾及特斯拉將依續公布財報，其中，尤以特斯拉最受投資人期待。在半導體缺貨衝擊汽車業之際，特斯拉第三季交車量依舊突破24萬台，創下新高紀錄，預計全年交車量將達成目標，較去年成長50％以上。
強勁的交車數據，促使華爾街分析師於財報發布前夕上修獲利預期。花旗分析師Itay Michaeli上調今年獲利，2021全年EPS預估值自 5.77美元，調升至6.35美元。
美國投資銀行Jefferies的分析師Philippe Houchois，在最新的研究報告中把目標價自每股850美元上調至950美元，評級則維持「買進」，預期台廠相關車用概念股價，也將會出現連動效應。
摩爾投顧分析師林漢偉也指出，本周美股重量級財報周接棒登場，當中與台股關聯性最高的三檔股票，將直接影響台股相關供應鏈的股價表現。
20日美股盤前艾司摩爾公布第三季財報，第三季新增訂單達到62億歐元，顯示晶圓代工廠擴充產能的動能強勁。
20日美股盤後登場的特斯拉，更是市場關注焦點，車用晶片荒的漲價壓力，會否影響特斯拉獲利能力，重點更在於特斯拉新電池技術的進度，與第四季銷售數字預估，對台廠電動車概念股，會影響後續電動車概念股的強弱勢程度。
21日盤後則有英特爾財報，市場關注英特爾先進製程進度，以及2022年建廠規畫，以及是否會對台積電造成壓力。
(時報資訊)
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