為昇科（2252）多年聚焦研發毫米波雷達之ADAS智慧感測產品，2020年下半年毫米波雷達ADAS產品成功導入國內外知名品牌商用電動車上，本屆智慧移動展，為昇科將展出品質與效能兼具的毫米波雷達產品系列，彰顯以智駕電動車落實「零碳排且零傷亡」的美好願景。

為昇科發言人鍾世忠博士指出，電動車與自動駕駛車市場日趨重視智慧感測安全技術，帶動毫米波雷達、影像感測器、光達等感測元件應用需求。為昇科近年陸續開發出前向防撞雷達FCW及AEB、大型車轉彎輔助系統、車內生命偵測系統、倒車雷達暨盲區偵測系統及角雷達等多款ADAS毫米波產品，並與全球前三大雷達晶片製造商共同設計新一代的成像雷達，力求為全球車廠客戶提供完整智慧輔助系統方案。

本屆智慧移動展，為昇科以「高科技高品質，智慧移動、安全驅動，打造全方位智慧偵測安全網」為題，展出短距雷達、中長距雷達、內輪差雷達、生命偵測雷達等多項毫米波雷達偵測系統產品。

鍾世忠說，為昇科中長距雷達的主力產品之一的商用車標配之FCW/AEB，77GHz遠距前向毫米波雷達已獲大陸商用車廠採用供貨，在當地重卡標配市占逾5成，今年底也將出貨給俄羅斯最大商用車廠。另一項中長距雷達明星商品－商用車轉彎內輪差輔助系統，由於採用「全天候雷達」-毫米波雷達技術，超越攝像頭設計的環景系統或超聲波雷達等易受環境氣候影響的系統，目前產品大受商用車車廠青睞，陸續導入中。

(時報資訊)

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