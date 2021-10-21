成運汽車董事長吳定發在展覽開幕日演講指出，全球減少溫室氣體排放的議題不斷升溫，淨零轉型目標越來越清晰。美國能源部下轄柏克萊研究室推動的八大減碳的第四項為「採用零污染電動車」，證明電動車在減碳趨勢下的重要性。

吳定發表示，身為第一線大眾運具製造商，成運已準備好最安全、先進的供應鏈及零排放電動巴士方案，將與全世界一同加入減碳的行列。

成運汽車計畫配合國家政策，推廣「交通部電動大客車示範計畫」，十年汰換1萬6千輛柴油大客車之政策目標。預計2020至2021年推出4款搭載輪邊馬達的電動巴士，三款申請示範型車輛，2022年再續推出2款搭載中央馬達的車款，也將申請示範型車輛。藉由政策輔助柴油大客車汰換為國產電動大客車的契機，成運將借重台灣本地市場給國產車練兵的大好機會，加速強化本土電動巴士產業鏈出口實力，競逐全球龐大新市場，建構台灣品牌電動車及產業鏈的出海口。

吳定發透露，近期在行政院科技部輔導下，成運已取得中科二林園區6萬坪工業用地，將建置成運電動巴士產業園區，年產1萬輛KD件，及3千輛整車，打造成全球電巴主要供應鏈之一。擁有超過18年大客車製造經驗的成運，目前於嘉義市運行的12米3門市區電動巴士，採用72度電設計，每日營運里程達170公里，妥善率符合政府要求。

2022年第二季將推出往來台北至台中、高雄的長途城際電動巴士，每日行駛里程達1,200公里，滿足長途客運的需求。

在整車安全架構方面，成運電巴搭載輪邊馬達、鈦酸鋰電池，並結合車身及底盤的一體式設計，打造舒適、安全、便捷的自主設計電動巴士。

(時報資訊)