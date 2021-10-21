成運汽車董事長吳定發在展覽開幕日演講指出，全球減少溫室氣體排放的議題不斷升溫，淨零轉型目標越來越清晰。美國能源部下轄柏克萊研究室推動的八大減碳的第四項為「採用零污染電動車」，證明電動車在減碳趨勢下的重要性。
吳定發表示，身為第一線大眾運具製造商，成運已準備好最安全、先進的供應鏈及零排放電動巴士方案，將與全世界一同加入減碳的行列。
成運汽車計畫配合國家政策，推廣「交通部電動大客車示範計畫」，十年汰換1萬6千輛柴油大客車之政策目標。預計2020至2021年推出4款搭載輪邊馬達的電動巴士，三款申請示範型車輛，2022年再續推出2款搭載中央馬達的車款，也將申請示範型車輛。藉由政策輔助柴油大客車汰換為國產電動大客車的契機，成運將借重台灣本地市場給國產車練兵的大好機會，加速強化本土電動巴士產業鏈出口實力，競逐全球龐大新市場，建構台灣品牌電動車及產業鏈的出海口。
吳定發透露，近期在行政院科技部輔導下，成運已取得中科二林園區6萬坪工業用地，將建置成運電動巴士產業園區，年產1萬輛KD件，及3千輛整車，打造成全球電巴主要供應鏈之一。擁有超過18年大客車製造經驗的成運，目前於嘉義市運行的12米3門市區電動巴士，採用72度電設計，每日營運里程達170公里，妥善率符合政府要求。
2022年第二季將推出往來台北至台中、高雄的長途城際電動巴士，每日行駛里程達1,200公里，滿足長途客運的需求。
在整車安全架構方面，成運電巴搭載輪邊馬達、鈦酸鋰電池，並結合車身及底盤的一體式設計，打造舒適、安全、便捷的自主設計電動巴士。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：