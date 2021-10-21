迪吉亞節能科技公司為台灣本土鋰電池芯、模組廠中少數歷經電動巴士長期運行考驗，且配合整車實車通過ARTC、VSCC驗證。2021年迪吉亞調整經營策略，利用自家大容量鋰鐵電芯、模組技術優勢，攜手電動巴士製造廠，搶攻國內外電巴市場商機。

市場言調資料顯示，全球電動巴士數量將從現今60萬輛增至2030年321萬輛，在中美貿易戰、印太戰略大環境下，現今中國電動巴士供應鏈全球占比9成形勢即將改變，台灣電動巴士產業迎來龐大新商機。而交通部擬訂十年汰換16,800輛柴油巴士，多家電巴廠藉政策練兵，全力打造有競爭力的本土電巴整車及關鍵零組件產業鏈。

專攻方型大容量鋰鐵電芯的迪吉亞，以電動巴士及各類儲能系統等高電壓應用見長，主要規格有50AH、70AH、95AH、116AH、130AH，目前130AH電芯、模組產品搭載國內電動大巴士上進行審驗認證，成為少數有能力導入電巴電池系統的本土電池芯業者。目前迪吉亞桃園廠電芯年產能可供應500輛電動大巴。

鋰鐵電池特性為相對安全、長壽命、適合高倍率充放電；迪吉亞的方型大容量鋰鐵電池在自主研發設計下，更展現高安全性、長壽命、高妥善率、續航里程等優點；首先，鋰鐵材料本身不自燃、不自爆特性外，電芯並加裝安全防爆設計。其次，0.5mΩ超低內阻電芯，不易發熱，更輔以自行研發的主動平衡BMS，主動平衡模組內各電芯壓差，維持電芯與模組充放電正常電容量、續航里程與使用壽命。此外，再透過水冷系統控制溫度，以及遠端監控APP操控功能，保障電池模組20年長期使用妥善率。

迪吉亞總裁黃國進指出，全球淨零碳排與低碳產業鏈趨勢下，電動車與輔助再生能源的儲能產業已成各國重點扶持的低碳綠色產業，其中關鍵核心的電池芯，是產值最大，各國政府都視為國安戰略性物資；反觀台灣發展電動車與儲能產業之際，電池芯產業卻一直未獲政府關愛眼神，任令國外電池芯壟斷國內市場。

他強調，雖說仰賴政府補助的產業難以長久，但一個剛萌芽的未來明星產業，且涉及國安，產業關聯性巨大，在市場發展初期，政策的適當加持，還是十分必要的。

(時報資訊)