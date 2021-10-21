金屬機殼大廠可成（2474）加快庫藏股買回進度，20日第五度公告買回2,621張自家股票，累計買回張數已經突破萬張，相當於庫藏股執行進度達四成，已逾第一度庫藏股實際執行率35％的水準。

可成股價有庫藏股護體，穩穩守住160元整數大關，20日收在163元，漲幅約0.5％，外資20日買超可成430張。

可成也在20日盤後第五度公告庫藏股買回進度，本次買回張數2,621張，總金額達4.25億元，平均價位為162.09元，累計第二度庫藏股執行以來，可成已買回10,002張，占公司已發行股數達1.31％，庫藏股執行進度已達到40％。

累計這一波可成已經大砸16.25億元買回自家股票，與第一度庫藏股實際買回8,773張、執行率35％相較，買回股票的進度及手筆已經超越首波庫藏股。

可成庫藏股將執行至110年11月15日，買回目標為25,000張，距離完全達陣，僅差14,998張。

可成去年出售大陸泰州廠，因營收占比達40％，導致今年前三季營收銳減至329億元，營收年減幅度貼近腰斬，少了手機金屬機殼營收，可成目前以筆電為營收主力，營收占比達80％，汽車相關僅1％，公司新打入二家電競筆電客戶供應鏈，但相比於現有的筆電客戶，規模相對較小。

可成9月營收31.52億元，月減2.9％，年減61.1％，累計第三季合併營收98.68億元，較第二季的104.02億元減少5.1％，可成分析，除因供應鏈持續缺料、新冠病毒變異衝擊運能，近期大陸擴大限電措施亦影響下游組裝廠拉貨，同比下降主因泰州廠營收不再計入。

今年度可成財報雖乏善可陳，但因今年比較基期降低，法人認為，可成今、明年營運可望先蹲後跳，明年有機會重返成長。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意