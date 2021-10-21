台商戶外鞋大廠鈺齊-KY（9802），20日公布的自結第三季及前三季獲利表現亮眼，第三季合併營收逾41.49億元，季增19.27％、年增29％。受惠於單季「三率三升」助威，稅後盈餘3.42億元、年增85％，僅次於2019年第三季4.06億元，創同期次高，EPS 1.84元，優於2020年同期的1.05元。

鈺齊前三季合併營收110.46億元、年增32.03％，稅後盈餘7.97億元、年增12.1％，僅次於2019年同期9.08億元登同期次高，EPS 4.29元，也優於2020年同期4.06元。

鈺齊強調，排除匯兌損失因素不計，第三季EPS 1.87元，累計前三季EPS 4.57元。單季匯損影響EPS約-0.03元；累計前三季匯損影響EPS -0.28元。

若以接單幣別美元計算，鈺齊第三季合併營收逾1.48億美元、年增36.44％，前三季合併營收逾3.93億美元、年增40.25％，甚至超過2020全年營收3.84億美元，反映集團營運在各種挑戰情況下，仍舊保持充沛的開發接單及生產量能。

鈺齊指出，第三季營運雖仍受疫情干擾，但單季營收規模，首度突破40億元大關，且在規模經濟效果及經管效率再提升優化下，獲利增幅已明顯優於營收增幅，營業毛利及營業利益齊攀同期新高，稅前淨利及稅後淨利僅次於2019年第三季，亦創同期次高。

鈺齊表示，集團營運規模順勢增長，只要新冠肺炎疫情不再嚴重惡化，下半年營運表現將優於上半年，而集團營運展望也將明顯增長。

累計2018年至2021年第三季為止，該集團資本性支出已達53.6億元，約股本2.88倍，產能擴增計畫務實低調，但從未停歇，在精準管控集團總人數及費用支出下，實質拉升集團合併產值、營收及獲利。鈺齊認為，疫情再度拉大早已存在的產業供需失衡，並造就製鞋產業未來數年「產能為王」的客觀現實。

(時報資訊)

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