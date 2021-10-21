再生醫療商機夯，吸引各國爭相卡位，台灣醫界聯盟基金會20日舉辦「iPS細胞應用現況與趨勢」論壇，針對法規停滯，發展受限等問題，執行長林世嘉指出，若無法投入更多經費，政府更應協助建立有利再生醫療發展的法規環境，以利於與國際接軌。

日本因山中伸彌教授於2012年獲得諾貝爾醫學獎，傾力投資iPS細胞的研究與應用，台灣雖有iPS細胞再生醫療應用的專家，然而研究經費缺少、法規停滯，發展iPS細胞雖有潛力卻沒有助力。

台灣幹細胞學會創始理事長游正博指出，政府投入再生醫療的經費逐年減少，從1億多減少至8,000多萬，2021年甚至中斷，相較於日本光是在2020年投入185億日圓（約新台幣55億元），並持續二、三十年之久，政府應提升對再生醫療的重視。

國際細胞與基因治療協會（ISCT）前亞洲區主席何弘能也說，日本2013年開始透過再生醫療三法，成為引領全球的再生醫療先驅，台灣再生醫療法規仍留在衛福部討論，成為阻礙我國再生醫療產業發展的絆腳石。

林世嘉表示府就算無法提供像日本那麼大量的經費，至少要提供健全的法規環境協助發展。台灣可利用地理位置便利、人才之優勢與國際大廠合作，引進國外再生醫療技術在台落地，為我國產業界與學研界的互動注入活水，縮短學習曲線，加速台灣再生醫療邁向國際。

(時報資訊)