泰山經營權保衛戰再起，泰山20日董事會決議將於12月16日舉行股東臨時會進行董事改選。根據7月公布的統計數字，泰山大股東龍邦國際持股達31.16％，推估有望拿下泰山的2～3席董事（包括獨董），恐將再度牽動泰山家族內部神經。

泰山亦公告，10月22日起進入董事提名階段，6席董事及3席獨董將於10月22日起到11月日止受理提名獨董候選人。

泰山家族經營權近年風波不斷，今年開春以來泰山兩大股東為經營權之爭持續低調加碼泰山持股，雙方攻防戰一觸即發，而20日確定股東臨時會將於12月16日舉行，市場分析，龍邦進董事會拿下第三席董事是關鍵。

龍邦的持股加計子公司保勝投資在內，截至7月1日，總計在集中市場取得泰山31.16％股權，比較起去年的二成增加不少，亦顯示龍邦此回勢在必得；且市場分析，以龍邦持股占比逾三成，即使不用委託書，一席董事、一席獨董都不是問題。

而由於獨董依法有權召開股東臨時會，且對公司財務重大事項也要獨董組成的審計委員會同意，泰山公司派當下之急就是守住三席獨董席次，此外，公司派在去年亦提前部署防火牆，除了擴大公司派勢力持股近四成，與大股東龍邦勢均力敵，且修改章程將公司額定資本額從80億元擴大至100億元等，均有助推高市場派進入董事會門檻。

(時報資訊)

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