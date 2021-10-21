東元加速推動電動車馬達，20日首度曝光電動車動力系統T Power+，與華德動能的電巴2021年內可完成整車測試，2022年量產上市；另與宅配通合作的國內第一台電動物流車，也訂於2022年中上市；乘用車則切入海外新興市場如土耳其、印度，預期未來三年，電動車馬達業績將可占機電事業群的一成、約20億元。

在台灣國際智慧移動展中，東元展出了符合電動巴士使用的T Power+動力系統。董事長邱純枝表示，電動車無論在貨卡、乘用，東元都準備好了，6月東元中壢廠啟用車用馬達與驅動器專用生產線，以自動化、智慧化技術生產製造，希望為電動車國產供應鏈，打下最高規格的基礎。

東元是目前台灣製造商唯一取得DMIT（台灣設計製造）產創計畫的動力系統廠商，電動車動力系統T Power+可適用於電動大客車、重型電動貨卡、港口AGV、渡輪等大型載具，看好未來全球電動載具的商機，T Power+以馬達功率模組化設計，自150kW到250kW，符合車廠不同車輛規格需求。

T Power+運用於在與華德動能合作的電動巴士，預計年底前完成路測，2022年第一季開始小批量產，2023年顯著貢獻業績；東元也與宅配通合作打造國內第一台電動物流車，2022下半年就會推出；整合馬達、驅動器、減速機三合一動力系統的底盤車，則將配合印度廠2022年7月完工導入量產，預計2024年整體電動車營收比重將達機電系統事業群的10％。

至於業績展望，邱純枝表示，受惠於全球工業產品需求增加，2021年東元營收、獲利是近年來最佳，東元在離岸風電、工程案件等方面持續有收穫，東南亞各國的電力建設也有助東元馬達產品拉貨。至於北美市場油氣產業，短期仍有強勁需求，希望營收獲利成長表現可延續到2022年。

(時報資訊)

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