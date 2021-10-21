疫情降溫，房市出現報復性反彈。根據591新建案調查，第三季七都房市推案、房價、來人三大指標全面翻揚，推案總銷金額4,559億、季增29％，在中南部房市大漲的帶動下房價季漲8％，平均周來人20組、大增110％，尤其「全民瘋台積」的高雄，各項指標成長驚人。

591新建案調查顯示，第三季七都共有366個建案進場銷售，總銷金額4,559億元，推案戶數2.98萬戶，分別較上季增加7％、29％、46％。

房價因隨營建成本攀升，加上持續寬鬆的經濟環境，新案成交價季增8％，相對於台北市回檔4％，新北、桃園上漲7％，中南部更是漲翻天，新竹、台中、台南漲幅均逾一成，高雄更達29％。591市調指出，第三季疫情緩和後，案場人潮回籠，強化業者進場意願，加上中南部受疫情遞延的新案動能持續釋放，帶動推案量、價動能大幅增溫。

新案看屋來人組數爆增，顯示民眾對購屋置產意願及需求大增，第一季進場個案平均周來人17組，第二季因5月中起疫情管制驟降至9組，但第三季大幅提升至20組，除了新竹以外，各都看屋來人組數，甚至都超越房市起飛、熱度陡升的2020年第三、四季。

七都中最值得注意的是高雄市，推案量543億、季增逾一倍，平均成交價每坪26.9萬元、季漲29％，量、價增幅雙居全台七都之冠，平均看屋周來人19組，較上季增加211％，增幅僅次於台中市。

高雄在指標案「美術一號院」、「遠雄琢蘊」助攻下，市況漸入佳境，伴隨台積電議題發威，北高雄市況迅速增溫，不僅各路投資客集結，在地置產客同樣磨刀霍霍，「掃房大軍」儼然成形。

591市調表示，左營、楠梓及仁武等區，無論新成屋及預售屋均遭到買方「地毯式轟炸」，市場供貨急遽減少，往往一有案源釋出，便有多組人馬加價搶購，甚至傳出有案場為控制銷售速度，祭出以價制量、如「一坪漲3萬」策略，依舊無法逼退買方，預期「全民瘋台積」的搶購狂潮，仍會持續一陣子。

(時報資訊)