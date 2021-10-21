台灣車市掀起豪華電動車銷售熱潮，保時捷純電跑車Taycan銷量高出預期四倍，讓台灣躍升為Taycan全球第六大市場；BMW首款豪華電動休旅車iX 2022年才要上市，台灣已接獲超過300張訂單，新年度配額的六成已提前售出。

奧迪（Audi）四門電動跑車e-tron GT與RS e-tron GT還沒上市，2021年50輛的配額已被搶訂一空，台灣奧迪宣布提開放2022年的配額預售。

凌志（Lexus）首款純電豪華休旅車UX300e台灣上市兩周，就接單超過130張，把2022上半年可供應給台灣的百輛配額提前用完。由於UX300e熱銷超乎預期，且原廠產能有限下，總代理和泰汽車已通知經銷商，放慢UX300e的接單速度，並加速經銷通路充電樁等基礎設施的建設，以滿足純電車主的需求。

汽車業者表示，被特斯拉打開的台灣電動車市場，隨特斯拉將銷售重心移往平價電動車Model 3之後，空出的豪華電動車銷售市場，被包括保時捷、奧迪、BMW、凌志等傳統豪華車品牌列強所取代，並持續放大。

尤其電動車高扭力、加速快的特性，加速性能堪比傳統超跑，且在車廠的操作與政府稅負減免下，豪華電動車售價都比同級燃油引擎車款便宜，高CP值的誘因，吸引更多豪車買家嘗鮮購買，帶動這波豪華電動車銷售熱潮。

BMW總代理汎德，堪稱是台灣豪華電動車的先驅，早在八年前就開始導入i3純電車款來台販售，也藉此累積不少銷售、服務豪華電動車主的經驗。汎德規劃2022年引進BMW首款豪華電動休旅車iX來台銷售，兩個車型iX xDrive40與iX xDrive 50預售價，分別為316萬與386萬元，7月開放預售以來，超過300位買家在沒有看到實車的情況下，就搶先下訂，熱銷優於預期。

汎德指出，受限於原廠產能，2022年iX給台灣的配額僅500輛，還沒開賣就已經接單超過300張，照此進度，汎德不排除iX會發生「上市即完售」的熱況。此外，最新的電動轎跑車i4，也可望在2022年初與iX同步抵台上市，加速布局台灣豪華電動車市場。

(時報資訊)

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