電動車成為近期市場熱門話題，車王電兼華德動能董事長蔡裕慶20日表示，集團有意購併電動車關鍵組件或軟硬體廠商，藉以擴大公司營運規模，甚至不反對旗下事業體赴海外股票上市或那斯達克上市掛牌；他認為，電動巴士廠商到了2023年若不是市場的「咖」，未來發展機會就不大了！
繼Gogoro有望2022第一季在那斯達克（Nasdaq）掛牌上市之後，蔡裕慶表示，未來將把旗下事業體做某種整合，也不反對旗下事業體赴海外股票上市，理由是台灣投資者對電動車認知程度較薄弱，主因是台灣市場很小。
蔡裕慶強調，華德不可能到全球各地設廠，尤其牽涉政府電動巴士補助案，當地政府會要求當地業者的電巴自製率，因此，華德電動巴士輸出方式，以「後台營運」的電池管理及智慧電網、車載軟體與韌體，還有關鍵零組件的硬體。目前車王電與華德結合業者，組成技術移轉夥伴關係，將共同協助海外當地業者，成為當地電動車製造廠。
華德的電動車關鍵零組件及軟體，都由公司自己掌握，未來可由華德授權下，對方可出錢購買或以對方股權，讓華德入股，目前此方面作業已開始洽談。
另以華德與日本西鐵巴士的電動巴士合作案為例，由西鐵製造電動巴士，華德提供技術授權，可符合日本電動巴士在地自製的法規。
對於華德電動巴士未來如何與大陸的比亞迪、宇通及國際大廠，在國際市場競爭，蔡裕慶認為，車王電與華德並非大財團，並沒有能力、財力及人力可到處設廠；以東南亞市場而言，華德可幫當地車廠做電巴後台營運管理，若車廠要做電池管理或能耗分析，或連場站建設與智慧電網，華德也可幫助業者，並可出口自製零組件給當地車廠。
蔡裕慶說，若明年疫情緩和後，華德的合作案就會持續進行。舉例來說，車王電美國公司已有30幾年，都是公司運作籌碼，且旗下英國公司製造產品本月底運回台灣，增加台灣的產量。
蔡裕慶指出，電動巴士用很多的小型無刷直流馬達，均由公司自製，但大型無刷直流馬達，則由供應商東元提供。
至於電動巴士最關鍵的鋰電池，華德電動巴士的鋰電池，是採用日本AESC公司的鋰電池，搭配自主設計「高可靠度」的電池模組，華德迄今做到零事故電池及控制模組的目標。
(時報資訊)
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