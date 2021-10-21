臺灣銀行新湖分行遷移至內湖區瑞光路102號1樓繼續營運，並於10月19日盛大舉行喬遷剪綵典禮。該行董事長呂桔誠親自主持喬遷開幕儀式，與臺灣金控總經理魏江霖、臺銀人壽董事長劉玉枝共同剪綵。

呂桔誠表示，「內湖科技園區」聚集眾多企業營運總部、高科技產業。為擴大服務，一年前啟動遷址計畫，新營業據點特別選定金控集團子公司臺銀人壽所屬不動產，由集團核心子公司－臺灣銀行帶動子公司臺銀人壽營運收益，創造營運雙贏，善用集團資源，展現集團資源整合綜效。值得一提的是，為配合臺銀以客戶中心，提供完善金融服務之經營理念，臺銀人壽重新規劃空間動線、增設無障礙車位，及提供無障礙設施等，從動線、空間、視覺等多面向進行優化。全新開幕的新湖分行，營業空間更新穎、更明亮、更寬敞，金融服務再升級，提供在地民眾及高科技族群更為優質且多元化的金融服務，讓到行洽辦業務的企業及民眾耳目一新，深刻感受到在友善金融環境中獲得最佳的金融服務。

新湖分行成立於民國98年，主要服務內湖科園區企業及民眾，新址相距原行舍僅850公尺，延續國營品牌的誠信與專業，用心守護客戶資產，既有客戶權益不變，賡續提供企業融資、房屋貸款、外匯、存款、理財等全方位金融服務。

臺灣銀行是百分之百的公股銀行，長期以來穩健經營，以值得信賴的品牌形象深植民眾心中。隨著數位創新科技引領金融業務發展的時代來臨，秉持以人為本的核心理念，致力於數位轉型，同時深化經營客戶關係，其中提升品牌通路形象亦是重要的一環。

(時報資訊)