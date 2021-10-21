根據矽智財大廠安謀（Arm）最新統計，Arm的矽晶圓合作夥伴累計出貨量已達2,000億顆晶片，達到全新的里程碑。
從0到2,000億顆的晶片出貨量僅歷時30年多一點時間，而近五年的數量更呈現巨幅的成長，現今Arm架構晶片的生產數量接近每秒900顆，許多晶片已是定義現代科技產品的重要元素。包括台積電、聯電、聯發科、智原、創意、新唐、盛群等台灣半導體廠均是Arm重要合作夥伴。
Arm推出的超低功耗Cortex-M微處理器，已被廣泛的使用於全球嵌入式市場，這些微控制器占Arm架構晶片每年出貨量的75％，在全球2,000億顆Arm架構晶片的出貨量中，更是達到近一半的數量。而2005年推出的首款Cortex-A處理器後，更從此釋放手機的可能性、效能與智慧手機產業的面貌。
Arm表示，接下來的高性能處理器也可望取得重大進展，在不增加能耗的情況下，每代產品可提升30％的效能，以實現脫碳運算的願景。此外，在連網世界中，數據安全更為重要，因此Arm最新一代架構Armv9加入了機密運算功能，以建構安全運算平台。
Arm也將持續優化內部作業、簡化設計流程，將電子設計自動化（EDA）工作負載轉換到由亞馬遜AWS Graviton2處理器支援的Arm架構資料中心上運行，有效減少至少45％的碳足跡。同時，為了支持IC新創，Arm也透過類似Arm Flexible Access等商業方案，使更多合作夥伴更容易取用Arm的技術，並且更快的上市。
Arm表示，人工智慧（AI）驅動的智慧裝置將以更優異的安全性為基礎，提供更緊密的連接性和更專業化的處理能力，進而改變企業和社會的運算能力。Arm以激發未來世界的潛能為目標，將協助更多開發人員享有將更多設計系統資源和工具，促成下一個科技世代的來臨。Arm也宣布發表Arm 5G解決方案實驗室（Arm 5G Solutions Lab）以促成端對端的5G網路。
(時報資訊)
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