遠傳電信5G遠距診療服務範圍再下一城！遠傳電信與苗栗縣政府、國家衛生研究院、為恭紀念醫院20日共同宣布，於苗栗縣南庄鄉衛生所啟用5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務。

苗栗縣長徐耀昌、國衛院主任秘書吳秀英、遠傳總經理井琪、為恭紀念醫院院長陳振文共同為苗栗5G遠距醫療元年拉開序幕。

井琪表示，「只有遠傳沒有距離」，這是她第一次到苗栗，真正見證了網路取代馬路，能為偏鄉糖尿病患者節省就醫回診的舟車勞頓，讓專科醫師能照顧到更多病患，遠距共同會診與延續居家照護的5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務，特別有意義。

井琪強調，台灣的4G很好用，但從遠距診療看到，5G不是想不想要，5G是「需要」，所以遠傳用5G技術解決偏鄉醫療資源不足。另外，整個通訊平台，多地同時連線、會診，也是遠傳團隊自己開發的通訊平台。她說，遠傳用5G做遠距診療不只是做生意，更是做公益。

根據國民健康署調查，台灣18歲以上國人的糖尿病盛行率約為9.8％，有超過200萬人罹患糖尿病。視網膜病變為糖尿病常見合併症，早期症狀不明顯，為降低合併症危害，除須按時就醫控制血糖，也要定期檢查眼底。

偏遠地區較缺乏新陳代謝科、眼科等專科醫師。苗栗縣南庄鄉的醫療資源以基層診所及衛生所家醫科為主，缺乏次專科，未來透過遠傳5G遠距診療，南庄鄉衛生所以5G通訊結合先進IoT醫療器材，由當地衛生所家醫科醫師，與遠端的為恭醫院專科醫師共同會診，透過眼底鏡篩檢的可近性，可及早發現及早治療，讓南庄鄉居民就近診療，省下往返就醫的路程。

未來，5G遠距診療應用，服務對象不僅是南庄鄉衛生所收治的糖尿病患，同時也涵蓋20歲以上符合糖尿病診斷標準的患者。

遠傳去年開始，分別在台東縣啟用全國第一個5G遠距診療服務、新北市石碇及萬里啟用全台第一個5G糖尿病連續式遠距醫療照護、亞東醫院導入遠距診療平台，未來將持續以科技挹注台灣醫療環境，達成醫療零偏鄉願景。

(時報資訊)

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