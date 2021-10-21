宏碁（2353）今年在各主要市場皆交出亮眼的營運成績，在泛亞太市場更衝出近三成的年增表現。

宏碁亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠直言，非中泛亞太市場在消費動能回溫、商用需求也逐步回流下，目前供需缺口至少有五成以上。

在強勁的需求能見度已達明年第一季下，除了拚出貨，為因應印度標案需求，也將擴大「印度製造」量能、儲備後續成長動能。

相對於歐美等經濟動能復甦較快的地區，非中泛亞太區的東協市場消費動能在第三季開始明顯增溫，加上商用市場需求亦逐步回流，帶動宏碁泛亞區營運攀升、單季營收年增11.6％，為自2013年來高峰，累計前三季營收則有28.8％的年增長。其中在含括新加坡、印度、印尼及馬來西亞等市場，今年以來皆有逾四成以上的成長力道，越南更有單季營收年增近四倍、累計營收年增158％的搶眼表現。

侯知遠表示，除了來自電競產品線的銷售力道強勁，因遠距／線上教學需求帶動的Chromebook銷售動能，在多個地區皆可見倍數以上增長，尤在新加坡的單季Chromebook營收甚至飆出近34倍的年成長。

展望東協市場的需求後市，侯知遠預期在訂單能見度已達明年第一季下，出貨動能仍將延續強勁力道，惟目前可供量僅能滿足不到一半需求的缺口能否收斂，還得看料況供應能否改善。

另一方面，因應印度對於在地製造的要求持續提升，宏碁在當地落腳逾20年的百分之百自有系統組裝產線，也規畫擴大出貨量能達10萬台以上，同時配合前端零組件供應及人員擴編、保持擴充產能彈性，並從既有的AIO一體機、桌機，評估再加入筆電產品。

看好印度去年以來因疫情暫緩的標案，逐漸自今年下半年回流，同時宏碁也觀察到許多政府及金融銀行相關標案對筆電的配置量有所提升，預期在提前布局「印度製造」效益浮現下，將有利其後續爭取當地標案商機，並挹注明年及未來該地業務成長動能。

至於在新事業部分，宏碁推出的Predator能量飲已落地泰國、近期就將在當地首大連鎖超商的1.3萬家門市開賣，另旗下acerpure空氣清淨機系列產品，目前在包括印度、日本、大馬及泰、港等地區皆已開賣，預計第四季就將前進菲律賓和新加坡銷售。

(時報資訊)

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