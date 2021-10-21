AMOLED面板在智慧型手機市場滲透率持續攀升，2022年市場滲透率接近五成，壓縮了LTPS面板在小尺寸應用。LTPS面板持續往平板電腦、筆電等中大尺寸應用推展，群創也將針對路竹6代LTPS產線部分進行改造，預計有50％的LTPS面板產能改造成a-Si面板產能，改造後將用於生產手機及筆電面板等產品。

TrendForce指出，手機市場中，AMOLED面板技術逐漸成熟，逐步擴大市場規模，滲透率預計將從2021年的42％提升至2022年的47％，也進一步壓縮LTPS面板在手機市場的發展， 驅使面板廠積極將LTPS面板產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板的產出仍有可能受制於目前供給仍偏緊俏的OLED DDI，讓2022年AMOLED面板與LTPS面板在手機市場的消長仍有些許懸念。

友達成功地以LTPS技術在拓展高階筆電面板市場，今年還進一步擴充昆山廠LTPS面板產能，沿用既有技術和既有廠房，提升整體筆電面板產能，以因應後疫情時代強勁的IT面板需求，並鞏固友達在高階筆電面板全球市占率。

市場研究機構CINNO Research指出，群創計畫路竹6代LTPS面板產線將部分進行改造，預計將有50％的LTPS面板產能改造成a-Si面板產能，改造後將主要用於生產手機及筆電等產品，拓展高階IT面板市場。京東方鄂爾多斯5.5代LTPS面板產線持續滿產稼動，不過產品組合持續調整，從手機面板轉向利潤更好的筆電面板、車載面板等應用。

大陸中小尺寸面板產能預估有所增加，信利位於四川仁壽的5代a-Si面板生產線將持續擴產，預計2022年第二季，月產能有望增至10萬片，主要將用於生產車載及手機面板。惠科在綿陽的8.6代線量產了第一批手機面板，產能還在爬坡階段，預期會緩步拉升。

從近期市況來看，CINNO Research表示，9、10月LCD面板需求依舊較為低迷，連續五個月價格下跌，上游驅動IC供需偏緊情況雖有所鬆動，但中低階市場晶片供應仍然偏緊，造成終端需求受到壓抑，估計10月a-Si／LTPS面板價格將繼續下降0.1美元，至第四季底供需逐步趨於穩定，價格或將止跌回穩。CINNO Research預估10月和11月AMOLED面板價格將持續高位橫盤，a-Si／LTPS產品價格將會繼續小幅下降0.1美元。

(時報資訊)

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