TrendForce最新10月面板報價出爐，歐美、中國等主要電視市場需求清淡，10月電視面板價格暴跌，32吋、43吋等小尺寸電視面板單月跌幅約10～20美元，50吋以上的大尺寸電視面板更大跌30美元，續寫單月最大跌幅。

值得注意的是，面板價格加速探底，市場預期最快在今年底小尺寸電視面板價格就將下探現金成本，而大尺寸電視面板可能也會提前在明年初觸碰到現金成本。

TrendForce顯示器研究處資深副總邱宇彬表示，歐美今年電視銷售旺季備貨已經在第三季告一段落，剛過去的中國十一長假銷售清淡，10月電視面板拉貨動能相當疲弱。供給面來看，面板廠投片量只有小規模調整，市場供過於求壓力大，使得10月份電視面板跌勢加劇。

電視面板來看，32吋面板單月跌幅約10美元，43吋面板跌幅約20美元，至於50吋以上，包括65吋、75吋等大尺寸電視面板跌幅更高達30美元，寫下史上單月最大跌幅。電視面板價格自8月起大跌，近四個月以來跌幅高達30～40％，預期11月、12月跌幅有機會收斂，不過第四季電視面板價格跌幅估計仍高達30％，最快在今年底，小尺寸電視面板價格就將下探現金成本，而大尺寸電視面板也可能提前在明年1、2月就接近現金成本。

至於IT面板方面，隨著電視面板走弱，價格也轉跌。18.5吋、19.5吋、21.5吋監視器面板價格在10月份都轉為下跌，單月跌幅約0.5～1美元，而先前已經轉弱的27吋監視器面板也維持0.5～1美元的跌幅。只有主流的23.8吋面板需求還有支撐，因此價格持平。

筆電面板同樣轉弱，11.6吋面板因為ChromeBook需求走弱，第三季已經跌價，10月份跌幅擴大到1.5美元，而14吋、15.6吋面板10月價格鬆動，小跌0.3～0.4美元。至於FHD IPS面板因為還有一些商務需求支撐，還有機會小漲0.1～0.3美元。

邱宇彬表示，電視面板第三季大跌三成，接下來要觀察大陸雙十一大促的表現，如果銷售不錯，在今年底會有回補庫存需求，有助於跌幅收斂。不過以目前狀況來看，面板價格跌勢恐將一路延續到明年第一季，如果面板廠因應淡季、工廠歲修，在1、2月有大規模減產，面板價格最快有機會在明年3、4月止跌。

(時報資訊)