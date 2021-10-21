經濟部技術處mTARC主題館，10月20日至22日參與首屆台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）聚焦在全球最熱門的電動車與自駕趨勢，精選7項車輛領域科技專案成果，以「智行科技 移向未來」為主題，帶來智慧電動嶄新技術，和產業一同移向未來。mTARC在經濟部技術處科技專案支持下，重磅加速完備測試驗證能量，協助產業技術升級插旗國際。

經濟部技術處委請智庫了解廠商技術需求、驗證缺口及台灣的機會，未來將透過科技專案協助產業技術升級，自FY111～114將投入約7億，建置完備下世代車電的測試驗證能量，提升產業於國際供應鏈位階，協助產業切入國際供應鏈。

此次展出包含自駕關鍵技術成果、雙影像車輛視覺模組、電控化懸吊、AI車輛視覺感知系統、自駕車在地化安全驗證技術、智慧聯網自駕車運行技術實證及電動巴士模組等，其技術均已成功技轉給廠商的實績成果，包含了六和機械、技嘉科技、明泰科技、輝創電子、英業達、開發工業、研華科技、台灣中油，可見科技專案成果已有相當程度擴散電動與自駕產業供應鏈中。

經濟部所屬法人車輛中心（ARTC）自駕關鍵技術成果中，已與台灣協助TESLA、豐田等大廠生產的20幾家台灣廠商，協力組成國際級自駕車台灣隊。充分向國人證明臺灣自駕車科研人才高水準的軟實力以及台灣產業鏈串聯起來的國家代表隊硬實力，台灣隊的表現絕不遜於國際大廠，如協助六和機械開發自駕小巴電動底盤，其中防鎖死煞車系統（ABS）性能已超越國際Tier1大廠BWI & Delphi；關鍵技術已達Continental & BOSCH水準，可提供國際車廠具競爭力的價格與縮短顧客50％開發時間，預期每年有10％銷售成長率。

協助技嘉科技開發自駕控制器（IPC）已列入國際等級之產品，並銷售至美國與中東車廠及使用在路側設施。在經濟部技術處的帶領下，台灣自駕產業競逐國際舞台。

(時報資訊)