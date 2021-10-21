為了改善移動污染源排放，環保署去年首度補助七期燃油機車汰舊換新，引發電動車銷售大跌，立委質疑，政策後遺症很大。環保署長張子敬20日表示，七期燃油車補助年底屆期，基本上明年不會再補助，環保署會研擬其他配套的協助方案，加強減碳、減空污的目標。
環境保護署去年推出老舊機車汰換補助，汰換掉一至四期燃油機車，只要汰舊換新購買電動車或七期燃油機車，就有補助新台幣5,000元，惟遭外界批評後，今年起補助降至3,000元，明年元旦起將停止補助。
惟立委紛指出，電動車扮演未來減碳重要的角色，且電動機車的減碳效果優於七期燃油車，然而補助政策卻讓燃油機車銷售量大幅成長，銷量相當於電動車的八倍。
張子敬20日出席立法院衛環委員會備詢時指出，當初會制定這樣的政策，是希望改善空污，也由於七期排放標準是從明年元旦起生效，環保署基於鼓勵民眾提前採用新車，才會在排放標準生效之前兩年提供補助。
張子敬說，補助燃油車是基於「空氣污染改善」，提前兩年進行汰換標準，新標準生效後「燃油車就不會給補助」，會研擬其他配套方式；至於電動機車，明年補助或不補助，會在今年底前決定。
(時報資訊)
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