由於房市交易熱絡，為健全不動產交易秩序，公平會日前邀業者座談，公平會主委李鎂20日指出，政府機關處罰業者並不是目的，但對於防制違法脫序行為，處罰是必要手段，未來公平會除會參考物價指數提高罰鍰外，也會實地稽查，甚至以消費者（祕密客）的身分進行稽查，緊盯業者有無違規行為。
至於參考物價指數為何，公平會發言人陳志民指出，並沒有一定參數，只是未來針對不動產違法行為，不會只依據過去案例、標準，會再參考近幾年來物價指數，作為提高裁罰依據。
10月初台中某建案宣稱2小時完銷，內政部立即會同地方政府等突擊稽查、戳破建商謊言；公平會也將此案立案調查，認為建商有義務提供資訊透明完整，對於廣告聳動標語將主動積極處理。
為讓業者充分瞭解各項法規及政府執法實務，公平會18日邀集不動產業者及執法機關，包括不動產開發商業公會全國聯合會、不動產代銷經紀商業全國聯合，內政部、財政部、地方政府等，召開「健全不動產市場交易秩序」座談會。
會中，各執行機關除就掌管法令進行詳細說明外，也舉出近期常見的不動產交易違法行為，提醒業者。李鎂則表示，不動產交易金額龐大，然買賣雙方掌握的資訊並不對等，消費者購買判斷，經常取決於業者行銷行為。
李鎂呼籲業者，站在消費者立場充分揭露資訊，避免以不實行銷活動誤導消費者或以欺罔或顯失公平之行為賣房，進而有違規、觸法行為。
李鎂也表示，政府機關處罰業者並不是目的，但對於防制違法的脫序行為，處罰也是必要的手段，未來公平會也將實地稽查，或以消費者的身分進行稽查。相關裁罰也會參考近幾年的物價指數酌予提高。
(時報資訊)
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