力晶積成電子（力積電）喜事連連，除了獲核准轉上市外，也在今年獲得財政部關務署認證取得安全認證優質企業（AEO）資格，未來出口美、日、韓、星等國皆可降低查驗比率與快速通關。
關務署指出，目前我國已與美國、新加坡、以色列、南經韓、澳大利亞、日本、印度、紐西蘭及瓜地馬拉完成AEO相互承認協議簽署，凡是台灣企業獲得海關安全優質認證者，其貨物出口至九個國家皆可享有降低查驗比率等快速通關優惠。
力積電近年轉攻50奈米以下成熟製程晶圓代工，目前設有兩座8吋、三座12吋晶圓廠，並且於今年啟動銅鑼園區Fab P5建廠計畫，預計在2022年下半年裝機，2023年會逐步投入量產。
力積電總經理謝再居於股東會指出，因全球晶圓代工、封測產能吃緊，力積電訂單能見度已到2023年，且未來一年產能皆被預訂一空，估今年合併營收可望成長逾30％，獲利更有望倍數成長。
除了擴廠提高產能、拉抬營收外，力積電同時也打算提升通關速度，以緩解全球海運卡關導致延遲交貨情形。力積電在今年4月申請海關AEO認證，讓自家產品盡快進入市場國。謝再居指出，藉由導入AEO可進而檢視公司內部空運、海運作業實務，強化內部管理，提升從上至下供應鏈的控管，同時獲得更多客戶的信賴及增加參與商業競爭的機會。
關務署表示，海關持續與其他國家簽署AEO相互承認協議，使我國獲AEO認證的台灣MIT貨物在他國亦能享受快速通關便捷之有利環境。
(時報資訊)
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