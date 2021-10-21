富邦金控20日上午發布重訊，針對董事長蔡明興確診表示，該公司依主管機關防疫規範訂定應變措施，並落實防疫規定；相關事件對公司財務業務無重大影響。下午富邦金又發布重訊補充，該公司董事長蔡明興日前自國外返台，於機場採檢COVID確診，目前於專責病房隔離中，健康狀況良好，公司及董事長感謝各界關心，公司營運及各項業務不受影響。
富邦金指出，公司已內部公告董事長休假訊息，並已依規定公告代理人，完善公司治理。
據相關消息表示，蔡明興休假期間（10月18日至31日），富邦金董事長職務將由董事蔡明忠代理。
對此，金管會銀行局官員指出，截至20日止，並未收到富邦金董事長代理的申請。
至於若富邦金董事長由蔡明忠暫代，是否衍生產金分離問題，銀行局表示，這要從兩點來看，一是公司法本就規定，董事長不能行使職權時，本來就可由董事代理；二是此次只是「暫時性代理」，並不是要代理幾個月或從此後就一直代理，就像一般金控董事長休假幾天一樣，並不需要向金管會申請核准。
但銀行局官員指出，未來仍會密切關注代理董事長是否符合公司治理和法遵、產金分離原則等，會緊盯代理董事長期間是否有公司重大決策涉利害關係人交易，例如對台灣大哥大授信案之類的案件，就會有公司治理的問題。
金管會同時指出，在代理時間方面，也要有比例原則，這部分也會請富邦金說明。
(時報資訊)
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