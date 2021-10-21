據國泰金控20日公布的時事調查，有57％的受訪者會在年底前用掉五倍券，12.7％則會留到2022年，但也有三成的人還沒有決定什麼時候用，至於用途，有39.3％會買日常雜貨，有26.4％會用在百貨商場購物，等於有近66％是用來購物。
行政院推出振興五倍券，希望進一步刺激消費、提振國內經濟及協助受疫情影響的產業，國泰金控在10月國民經濟信心調查問卷中，亦增加五倍券時事題。
結果顯示的確有57％以上民眾會在今年底前用掉五倍券，即對經濟的影響應是今年較大。
國泰金在2020年7月也調查過三倍券使用意願，當時主要是希望用三倍券及旅遊補助等，協助受疫情影響的觀光旅遊業，所以當時有49.2％的受訪者表示會因為補助去住宿，而三倍券的用途，有42.4％的人會用在買日常雜貨，24.2％用在百貨商場購物，6.3％是拿來餐廳飲食，14.6％會用在旅行住宿，11.6％沒有特別想法或其他。
國泰金分析，今年的五倍券則是有39.3％的民眾會用在日常雜貨，比三倍券調查時減少3.1個百分點，有26.4％的民眾會用在百貨商場消費，比三倍券增加2.2個百分點；11.3％有意花在旅遊住宿，亦比三倍券調查減少3.3個百分點；9.9％的民眾則會用在餐廳飲料，較三倍券調查增加3.6個百分點，但也有13.1％還沒有特別的想法。
整體而言，民眾在百貨商場與餐廳飲料等使用五倍券的意願有36.3％，相較於三倍券時的30.5％增加。至於五倍券的搭配券中，民眾最想拿到「好食券」（39％），其次是國旅券28.7％、藝Fun券16.3％。
(時報資訊)
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