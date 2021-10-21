產險汽機車強制險2.0業務在經過半年試辦之後，從今年下半年起14家產險公司都進入「強制險2.0階段」，未來在汽機車強制險理賠會更精準且理賠速度會更快。

汽機車強制險理賠作業高度依賴經驗法則及人員狀態穩定度，產險公會表示，因案件數量極多，理賠規則繁雜，加之醫療院所文件格式未統一，表單產製又需處理大量瑣碎細節，稍有不慎就會發生輸入錯誤、計算錯誤或遺漏規則等疏失。

產險公會表示，為提升強制險便民服務，並落實強制險設立的初衷，自今年1月1日起，經營強制險的14家產險公司聯合申請業務試辦，攜手進駐於金融科技創新園區（FinTechSpace）的台灣AI保險科技新創公司洽吧智能與財團法人保險事業發展中心，以基於機器／深度學習之電腦視覺／光學字元識別與自然語言處理技術為核心，並輔以聯邦學習異構式數據無塵室框架，最後成功實現全球第一個服務全行業共通性需求的金融人工智慧基礎建設。

產險公會說，「強制險2.0」歷經半年業務試辦後，日前已獲得主管機關核准為成功案例，並自今年7月1日起擴大適用至全台所有強制險理賠案件。

在14家產險公司正式開辦強制險2.0業務後，各產險公司都可運用人工智慧輔助醫療保險金給付理賠核算，優化受害人給付時效，減少賠付錯誤發生，以及加速理賠速度，也讓各產險理賠規則判斷可趨於一致性。

各產險強制險2.0業務正式開辦後，產險公會說，各保險業者可透過拍照或掃瞄將民眾申請強制險理賠的醫療診斷書與明細收據等必要文件，上傳到人工智慧核心。系統將自動抓取文字內容與欄位進行解析，經理賠人員覆證無誤後，再交由自動理算核心運算醫療給付金額，並產製相關報表文件，理賠人員再次確認後，就能通知受害人理賠結果。流程自動化後，除藉由節省登打作業的人力與時間，與透過自動給付運算車資、病房、膳食、醫材、自費優免等理賠規則，得以加速整體理賠流程處理速度，同時有效防止誤判。

(時報資訊)