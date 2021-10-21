國家級的「國際金融管理學院」有重大進展，知情人士透露，國發會、金管會合力推動，並由金融總會和金融研訓院負責執行的「國際金融管理學院」，已確定「北政大、南中山」的架構，將分別在政大和中山大學各設立一座國際金融管理學院，是繼半導體學院之後，另一個「國家級」學院，且已確定至少會由15家銀行及官方機構共同出資成立。

金融總會及金融研訓院共同執行的「台灣金融國際學院」籌設計畫，現在該學院應會定名為「國際金融管理學院」，未來將和今年已成立的半導體學院分庭抗禮，兩個由國家主導設置的學院，將分別在半導體、金融領域為國家培育兩大產業所需的優質國際級人才。

據指出，目前已確定至少會有15家機構共同出資，包括了八大行庫將全員到齊，其他還包括了財金公司、證交所、集保、及部分民營銀行，都會參與出資，每年捐1千萬元，總共捐八年來成立北、南兩座國際金融管理學院。

相關人士指出，目前所有的出資銀行、機構已在進行捐助預算報送董事會的程序，預計明年開課，目標將為台灣金融業，培養財富管理、財務投資兩大面向的頂尖人才，且全部都用英文授課，希望能在明年2月順利啟動首波招生，包括金管會所推動打造台灣成為亞洲企業資金調度及高階資產管理中心的重要計畫，除了為此推展財管2.0計畫之外，現在國際金融管理學院的成立，將在優質國際級人才培育上挑大樑。

知情人士指出，未來捐助額度會同時分配給設在政大和中山的北、南兩家國際金融管理學院。據指出，參與出資的多家公股銀行，已準備從銀行中挑選外語能力特別優異的菁英行員來參加學院的課程培訓；講師方面，也將洽商外資金融機構，包括銀行、投信、投顧等，希望派中高階主管擔任業師。

(時報資訊)