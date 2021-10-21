大陸經濟景氣復甦動能持續減弱，製造業進入收縮區。9月官方製造業PMI為49.6，較8月回落0.5個百分點，跌到50以下，其中新訂單指數和新出口訂單指數回落，顯示需求放緩。近期部分區域為完成雙控目標，陸續採取限產限電措施，生產指數明顯下滑，落入緊縮區間。

服務業景氣受疫情的波動更加明顯。9月官方服務業PMI指數為52.4，從上個月45.2恢復，但回升力度明顯偏弱。需求方面，建築業新訂單指數回落2.1個百分點，可能與地產相關的建築需求放緩有關。由於政府收緊購屋資金的監管，同時房屋貸款額度有限，房企面臨融資收緊和銷售回款週期拉長的雙重壓力，房地產行業下滑可能會延續一段時間。

至於外需方面，以美元計價，大陸9月出口額年增28.1％，超越市場預期。出口增長主要來自美國拉動，這與美國近期疫情舒緩，經濟重新啟動有關。而對歐盟和東協出口增速保持平穩，對日本出口增速略有下滑。7月以來出口數量因素對出口的拉動貢獻率逐步回落，而價格因素的貢獻度則在持續提升。

內需消費方面，因為疫情得到有效控制後，9月社會零售年增率4.4％如預期反彈，其中可選消費（飲料、煙酒、服裝、化妝品、通訊等）反彈幅度較大。不過汽車消費依然拖累整體消費。乘聯會資料顯示，9月乘用車零售較上年衰退17.3％。

2021年以來，大陸消費復甦不如預期，與疫情較有關係：一、疫後的復甦是緩慢且依序漸進，復甦的腳步是先必需消費，之後才是可選消費以及服務類消費，使恢復的效果比較弱。二、結構性收入的因素，低端收入族群受影響較大，尤其鄉村消費恢復程度偏低，應與外出工作機會減少、收入降低有關。

三、疫情帶來的短期預防性儲蓄上升。從中國人民銀行的問卷調查統計中，儲蓄意願雖然有震盪，但保持上升的趨勢。四、防疫常態下，居民生活形態改變，生活半徑縮少，導致消費力降低。

另外也有非疫情的因素：首先，教育培訓、遊戲娛樂等領域的行業規範，對消費和服務類就業民眾造成影響。其次，經濟進一步放緩，帶來的收入效應也將再次壓迫消費。第三，汽車在消費中占有較大比重，受晶片供應短缺，對汽車的產銷造成波動。

但進入10月後，消費的節奏有所改善。根據觀察，汽車晶片的短缺出現好轉，另隨著疫苗接種持續推進，疫情對於民眾外出和聚會的干擾會逐步減少。中國官方表示希望到2022年年初，疫苗接種率能達到70％～80％，進一步實現群體免疫。

由於景氣出現衰退的訊號，下半年的財政可望更加積極。全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻，中國經濟增長下行壓力變大。所以財政要承擔「統籌做好今明兩年宏觀政策銜接」的任務，專項債發行可望加速節奏，貨幣寬鬆有望進一步加快，協助實體經濟穩步恢復。

陸股受恒大事件和限電政策影響，近期出現震盪下跌行情。經濟景氣指數製造業PMI受疫情和投資轉弱，進入衰退的區間。中共中央政治局會議表示對下半年經濟穩增長的壓力上升，主要因內需恢復緩慢、海外經濟存在不確定等。可預見未來政策將更加著重穩增長，包含貨幣和財政政策。偏鬆的資金環境可望支撐股市表現。

投資策略上，大陸後疫情時代的經濟復甦逐漸趨緩，政府逐漸轉向放寬貨幣政策，有利股市打開上漲空間。未來財政政策施力的重要增加，看好受惠的類股。因疫情使供需不平衡的原物料，未來有機會刺激價格上漲。

(時報資訊)