國際投行高盛發表最新報告指出，考量到大陸貨幣政策周期收緊、宏觀經濟數據意外低弱等因素，都導致「估值下調周期」壓力湧現，因此將大陸A股2022年每股盈利增長預測由18％下調至9％。

綜合港媒20日報導，高盛的報告更新了對大部分亞洲市場的盈利增長預測，除了大陸A股，高盛也將港股每股盈利增長預測由18％下調至15％。另外，高盛表示，亞太市場的主要風險包括疫情影響、大陸的經濟增長與政策、全球供應鏈混亂及成本上漲。

大陸本土券商海通證券日前分析，A股2021年第四季仍然充滿機會，其中，大金融隨著經濟下滑壓力被對沖，以及房地產債務擔憂消退，大金融行業有望獲得修復。同時，2021年初至今大金融類股漲幅、估值、基金持股均處於低位，而大金融中最值得重視的是券商股。

另外，大陸穩增長政策發酵將直接帶動新、老基建投資增長。新基建主要是指硬科技行業，新能源車產業鏈類似2010年蘋果手機產業鏈，高景氣、高估值，未來幾年有望維持高景氣。在老基建方面，財政發酵有望帶動基建投資增長，目前工程機械、建築建材估值與盈利匹配度不錯，正收益的可能性更大。

海通證券認為，第四季大消費可能會出現估值修復，從過去20年的歷史統計規律來看，食品飲料、家用電器、醫藥生物在第四季出現正收益的可能性更大。

摩根資產管理全球市場策略師朱超平近日指出，近期A股回調後，預計在投資者情緒復甦的支持下，市場表現溫和改善，類股輪動可能由消費類股引領。

(時報資訊)