受全球晶片荒、供應鏈頻受干擾的影響，大陸汽車業復甦放緩。標普全球評級20日發布的最新報告，將2021年大陸汽車業銷量增速從原本的5％～9％，調降為1％～3％。但標普仍看好大陸新能源汽車發展，上調其年度批發銷量預測至300萬～420萬輛。
經濟通通訊社報導，標普全球評級20日公布「中國汽車業復甦進程放緩」報告指出，受到供應鏈擾亂影響，2021年5月以來，大陸的每月汽車產銷量與2020年的高基數相比，年增率持續出現衰退。
報告指出，目前汽車市場需求穩健，銷量對產量比率超過100％、經銷商庫存持續下降、折扣減少，二手車銷量亦激增，顯示汽車產銷復甦緩慢。報告預計，因汽車晶片供應持續短缺，2021年大陸的輕型汽車全年銷量將增長1％～3％，低於此前預計的年增速5％～9％，也低於前九個月9％的銷量增速。
中國機械工業聯合會執行副會長陳斌15日曾表示，2021年5月～9月，大陸汽車產銷已經連續五個月下降，按此推測，晶片荒有可能導致2021年全年大陸汽車減產約200萬輛。
不過，鑒於需求延後以及晶片短缺問題將逐漸緩解，標普預期2022年大陸汽車銷量將增長3％～5％，較此前預測的2％～4％年增率略有改善。標普同時將2021～2022年大陸的新能源汽車年度批發銷量，從此前預估的240～340萬輛上調至300萬～420萬輛，預計年增35％～125％。
目前新能源汽車已成為晶片荒之下，大陸汽車業界的寄望。新浪科技報導，「造車新勢力」之一、小鵬汽車CEO何小鵬19日在「路透社汽車峰會」上表示，到2025年，新能源汽車預計將占大陸新車銷量的35％以上。他並表示，未來12個月晶片供應仍將是一個挑戰，但情況將「逐漸好轉」。
(時報資訊)
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