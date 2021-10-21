大陸網路業首富換人！據美國雜誌富比世（Forbes）即時富豪榜顯示，截至10月20日，大陸互聯網科技企業字節跳動創辦人張一鳴身價達594億美元，超過騰訊董事會主席兼CEO的馬化騰，成為大陸網路企業首富。

　澎湃新聞報導，儘管張一鳴在2021年5月分對外宣布，自己將退居二線，在年底前卸任字節跳動CEO一職，轉由字節跳動聯合創辦人梁汝波接棒，但依舊無損其財富增加之勢。

　即便遭到美國封殺，字節跳動的全球影響力仍不可小覷。根據Sensor Tower商店7月分公布的統計，抖音和TikTok（抖音國際版）在全球App Store和Google Play總下載量已經突破30億次。以美國為例，約有四分之一的美國人曾使用過TikTok，日活躍量達到5,000萬人次。

　報導稱，若以大陸富豪榜來看，農夫山泉創辦人鍾睒睒仍以644億美元的身家，穩坐首富寶座，第二名才是張一鳴。馬化騰以505億美元財富緊落居第三，排名第四的是阿里巴巴創辦人馬雲，身價達424億美元。

　在排名前十的大陸富豪中，來自互聯網企業的多達五位。但在大陸官方持續推進反壟斷以及加強個人資訊保護的背景下，2021年以來大陸互聯網企業在資本市場上不乏波折。

　以追蹤98家在美上市大型中概股的那斯達克中國金龍指數來說，已從2020年的高點跌去將近一半，在此背景下，包括馬化騰、馬雲、拼多多創辦人黃崢等人的財富都有不同程度的縮水。

　在前十大富豪名單中，排名第九位的碧桂園聯席主席楊惠妍及其家族也引人關注。大陸2020年起對房地產企業設下多道財務規範，碧桂園在這波強力監管中表現相對穩健，讓楊惠妍仍能擠進前十大富豪榜單中。

(時報資訊)

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