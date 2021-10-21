大陸2021年整治網路經濟成產業焦點事件，年末網購大節「雙11」因此格外受關注，阿里巴巴20日正式啟動「雙11」購物節活動，聚焦綠色與普惠等內容，表示規模仍會是歷年最大。
阿里巴巴20日宣布，啟動第13屆天貓「雙11」，規模將是歷年最大，共吸引創紀錄29萬個品牌參加，為大陸9億消費者提供逾1,400萬件折扣商品。
天貓「雙11」也維持上一屆採取「雙節棍」的模式，設置兩個售賣期，首階段為11月1日至3日，第二階段為11月11日，且10月20日晚間8時開啟預售，與此前相比提前4小時開始活動。
阿里首席市場官董本洪還指出，此次活動攜手消費者與商家共同促進普惠和可持續發展。如天貓這次專門設立綠色會場展示節能減排產品，並發放價值人民幣（下同）1億元的綠色購物券，且自11月開始，物流採用可再生材料包裝，減少每張訂單的碳排放。
同時，阿里巴巴也持續「公益寶貝」計畫，商家、消費者將透過消費來捐款給獨居老人、偏遠兒童、低收入戶等群體。消費者在網路上分享他們的公益成績單，阿里也將按點閱數進行捐款。
阿里巴巴在9月初響應大陸「共同富裕」計畫，表示在2025年前投入1,000億元於經濟發展、圍繞就業、關愛弱勢等項目，外界也關注「雙11」活動中會否有相關項目執行。
在台灣方面，此次天貓「雙11」推出台灣限定版「瓜分遊戲」等多項專屬於台灣市場的優惠活動，並支援信用卡下單預付定等台灣消費者熟悉的支付方式，帶動台灣「雙11」買氣。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：