大陸2021年整治網路經濟成產業焦點事件，年末網購大節「雙11」因此格外受關注，阿里巴巴20日正式啟動「雙11」購物節活動，聚焦綠色與普惠等內容，表示規模仍會是歷年最大。

阿里巴巴20日宣布，啟動第13屆天貓「雙11」，規模將是歷年最大，共吸引創紀錄29萬個品牌參加，為大陸9億消費者提供逾1,400萬件折扣商品。

天貓「雙11」也維持上一屆採取「雙節棍」的模式，設置兩個售賣期，首階段為11月1日至3日，第二階段為11月11日，且10月20日晚間8時開啟預售，與此前相比提前4小時開始活動。

阿里首席市場官董本洪還指出，此次活動攜手消費者與商家共同促進普惠和可持續發展。如天貓這次專門設立綠色會場展示節能減排產品，並發放價值人民幣（下同）1億元的綠色購物券，且自11月開始，物流採用可再生材料包裝，減少每張訂單的碳排放。

同時，阿里巴巴也持續「公益寶貝」計畫，商家、消費者將透過消費來捐款給獨居老人、偏遠兒童、低收入戶等群體。消費者在網路上分享他們的公益成績單，阿里也將按點閱數進行捐款。

阿里巴巴在9月初響應大陸「共同富裕」計畫，表示在2025年前投入1,000億元於經濟發展、圍繞就業、關愛弱勢等項目，外界也關注「雙11」活動中會否有相關項目執行。

在台灣方面，此次天貓「雙11」推出台灣限定版「瓜分遊戲」等多項專屬於台灣市場的優惠活動，並支援信用卡下單預付定等台灣消費者熟悉的支付方式，帶動台灣「雙11」買氣。

(時報資訊)