疑似惹惱大陸監管層而低調多時的阿里巴巴創辦人馬雲，傳出人正在歐洲進行考察，外界解讀馬雲可能已獲解禁，消息帶動20日阿里系股價大漲，大陸科網股也齊上揚。

港股阿里巴巴20日股價收盤大漲約6.7％，重返175.8港元價位，盤中一度漲9.16％報179.9港元。隨著馬雲消息愈來愈多、臨近「雙11」等消息帶動，阿里巴巴在10月5日跌至132港元後，進入反彈區間，半個月的時間股價漲逾30％。

港股阿里健康20日收盤大漲13.5％報12.62港元，阿里影業收漲3.4％報0.91港元。此外，港股上陸企網科股齊漲，嗶哩嗶哩、京東健康漲逾6％，百度漲逾4.5％，快手漲逾4％，騰訊、京東漲逾2％。

香港南華早報19日引述知情人士說法稱，馬雲動身前往歐洲，目前人正在西班牙，考察與農業、環境相關的技術。這是馬雲這一年多以來首次離開中國。

在數日前，傳出馬雲離開大陸，正在香港與商業夥伴餐敘的消息。南華早報指出，馬雲在飛往歐洲前確實人在香港，也與家人共度私人時光。離開大陸前往香港、歐洲，上述消息也讓市場猜測，馬雲已經遠離這波監管陰霾，得以解禁自由行動。

馬雲在2020年10月底演講抨擊大陸金融體系，疑似惹惱大陸政府，從此之後馬雲幾乎銷聲匿跡，以往作風高調的他，在2021年內幾次露臉都是透過視訊或低調行動，也讓外界懷疑馬雲是否有被限制行動。

2021年對阿里巴巴也是多事之秋，在監管等事件影響下，阿里港股10月初跌至132港元的歷史低點。

不過近期馬雲解禁、「雙11」來臨以及諸多產品發表帶動阿里股價反彈，摩根士丹利20日報告也唱多阿里巴巴，給予「增持」評等以及220港元目標價。

大摩指出，阿里的科技及基建仍是推動大陸經濟的主動力，阿里雲是大陸主要科技開發商選用的服務，且日前阿里還推出新自研伺服器晶片，加強阿里雲服務的吸引力，晶片策略也符合大陸官方本土發展的基調。

大摩分析，阿里雲多年的數據處理能力證明其在資安方面有辦法應對駭客攻擊，預計阿里巴巴會在合作夥伴支持下，繼續加大垂直應用投資。

(時報資訊)