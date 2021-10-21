台灣亞洲交流基金會（簡稱台亞基金會）20日在台北福華飯店發表「台灣與台商形象泰國調查計畫」成果，台灣與台商總體形象在泰國十大投資來源地中僅次於日本，位居第二名，其中「尊重法治」最能代表台灣的整體形象。
此次調查計畫主持人—台亞基金會兼任資深研究員徐遵慈指出，在國家整體形象中，前三名依序為日本、台灣、美國。
在企業形象方面，前三名依序為美商、台商、日商。根據泰國投資促進委員會統計，2015年至2020年累計投資額，日本排名第一、美國排名第六、台灣排名第七，由此可見，投資金額不是影響排名的唯一因素。
徐遵慈表示，此次調查以問卷訪問121位與台商有業務往來的泰國企業管理階層，超過七成以上受訪者同意，台灣的形象是「尊重法治」、「醫療衛生進步」、「友善」的，而對台商則有「遵守法規」、「創新」、「注重信用」的形象。
徐遵慈還說，超過六成五以上的受訪者肯定台商在「創造就業機會」和「協助產業轉型」上的貢獻。近期，泰國因深受新冠肺炎侵襲，台灣在防疫上的表現更受矚目，接近百分之百的受訪者更願意與台商企業合作，也期望台泰能在「中小企業交流」、「強化供應鏈的合作與韌性」、「合作推動經濟復甦」方面加深合作。
(時報資訊)
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