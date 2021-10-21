大陸進口食品新制2022年元旦起上路，輸銷大陸的食品企業必須事先註冊；經濟部長王美花20日表示，此項規定是全球適用、並非針對台灣，而我方已在世界貿易組織（WTO）對此表達關切。
王美花是在出席立法院財政、內政委員會等聯席會議前受訪時，做了上述表示。她指出，大陸要求對進口的生鮮、動物、植物及水產品必須註冊，這次新增14類進口食品進口至大陸都要配合辦理，很多國家對此都相當重視，都在了解具體的實施細節。
大陸2021年4月12日公布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，輸銷大陸的食品企業須事先註冊，國內首波受影響14類食品如鳳梨酥等，食品業若有意銷往大陸，須在10月22日前完成線上註冊，於本月底前送交推薦函、註冊名單，衛福部食藥署將統一造冊推薦，讓未來出口大陸的食品不受阻。
王美花強調，台灣已對此在WTO表達立場，並提出關切的內容，政府最近會舉辦說明會，協助廠商完成相關申報程序。官員則補充說，申請包裹式企業註冊須於月底前完成，否則的話，後續以個案方式自行申請，將增加申請認證難度，延宕出口時間。
據大陸新制規定，未來需提出申請進口食品，總計18類，原先規定的4項水產品之外，新增了肉與肉製品、乳品、燕窩及燕窩製品，腸衣、蜂產品、蛋與蛋製品、食用油脂和油料、包餡麵食、食用穀物、穀物製粉工業產品和麥芽、保鮮和脫水蔬菜以及乾豆、調味料、堅果與籽類、乾果、未烘焙的咖啡豆與可可豆、特殊膳食食品、保健食品等14項。
(時報資訊)
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