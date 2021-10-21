美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）於當地時間19日表示，美國不會允許中國和其他國家操縱本國貨幣，以獲取出口優勢。由於美國財政部表定近期公布半年一度的匯率報告，美官員此番發言引起外界的高度關注。

路透報導，阿德耶莫19日出席參議院金融委員會的聽證會，他在會上指出，美國總統拜登和財長葉倫已非常明確表示，「我們不會允許任何國家，不公平地利用其貨幣來推動出口」。

他並說，美國承諾將讓中國為其傷害美國工人的「不公平行為」負責，美國將為此展開單邊行動，也將與盟友進行多邊合作。

美國財政部依照國會要求，每半年公布一次匯率報告，以檢視主要貿易夥伴的宏觀與外匯政策。根據美國法律規定，被判定為匯率操縱國必須符合三項條件：對美貿易順差一年超過200億美元；持續進行外匯干預、其規模超過國內生產總值（GDP）的2％；全球經常帳順差超過GDP的2％。

美財政部4月份公布的匯率報告中，未將任何國家列為匯率操縱國，不過台灣、瑞士和越南被點名符合匯率操縱標準，惟未有足夠的證據顯示藉此獲得「不公平貿易優勢」等條件，因此未列操縱國名單中。至於中國則持續列在觀察名單上。

2021年以來，人民幣雖經歷一波先升後貶的波動，但和上年的劇烈震盪相比，相對和緩許多。截至10月20日，人民幣兌美元中間價累計升幅1.84％，而2020年全年中間價累計升幅6.92％，中方刻意操縱匯率力度並不明顯。

2019年8月，也是中美貿易戰最緊繃的時刻，美國曾將中國列為匯率操縱國。但時隔五個月後的2020年1月，在中美兩國簽署首階段貿易協議的前兩天，美國宣布解除中國匯率操縱國的標籤，被認為是美國為達成貿易談判所做的讓步。

(時報資訊)