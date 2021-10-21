債務纏身的大陸房產巨頭恒大集團20日晚間公告，其向合生創展出售50.1％恒大物業的交易正式終止，中國恒大、恒大物業21日起在港股復牌交易。這是繼稍早前越秀地產收購恒大資產未果後，再度一起因廣東省政府介入而宣告破局的恒大出售資產案。

恒大集團公告表示，公司有理由相信，受讓方未能符合對恒大物業股份做出全面要約收購的先決條件，決定於10月13日解除該收購協議。

中國恒大、恒大物業、合生創展10月4日在港股盤前宣告停牌，當時傳出合生創展將接手恒大物業的消息，頗令市場振奮。恒大傳將以逾400億港元的價格，出售旗下優質資產恒大物業約51％股權，一旦交易獲得通過，恒大預估可藉此回收200億港元的「救命錢」，緩解財務燃眉之急。

未料，該起交易卻在19日傳出談判已經暫停，原因是交易並未獲得廣東省政府支持。值得關注的是，這並非廣東省政府首度干預恒大出售資產，早前恒大擬出售灣仔恒大中心給越秀地產，代價為17億美元，但基於恒大財務狀況複雜，越秀放棄收購恒大中心。

根據中國指數研究院10月初預估，恒大9月份銷售額為170億元，銷售面積240萬平方公尺，兩項指標均為年內最低，分別月減55.36％、55.06％。但依照恒大公告，9月份銷售額與銷售面積遠低於機構預測，為恒大前景投下更多變數。

(時報資訊)