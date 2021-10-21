大陸政府近日密集釋出解決恒大風暴訊號。大陸國務院副總理劉鶴20日表示，近期出現的個別房地產市場問題風險總體可控，合理資金需求正在得到滿足。中國人民銀行行長易綱繼日前強調，可以控制恒大風險後，20日重申有信心能把恒大風險控制在一定範圍內，避免發生系統性風險。
9月13日恒大集團爆發全面財務危機，至今仍有多檔債券利息未能如期兌付，市場擔憂其約3,000億美元的負債，會在市場掀起驚滔駭浪，甚至引發金融危機。風暴延燒一個月，大陸政府近日終於出手。
中國人民銀行金融司10月15日首度表示，恒大負債總體對金融行業的外溢性可控，並要求金融體系平穩投放房地產信貸。易綱17日出席G30線上會議時表示，中國可以預防恒大風險成為系統性風險，將依法尊重債權人和股東的權益，政府亦會努力保護消費者和購房者。
大陸國務院副總理劉鶴20日在2021金融街論壇年會開幕式的書面致詞中指出，要處置好少數大型企業違約風險。目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正得到滿足，房地產市場健康發展整體態勢不會改變。
此外，人行20日公布易綱在G30國際銀行業研討會上的發言，他表示，恒大目前的主要風險是到期債務未能償還，部分工地停工，已預售房產按時交付有不確定性。但總體而言，恒大風險是個案風險。
易綱指出，應對措施方面，一是要避免恒大的風險傳染至其他房地產企業。二是要避免風險傳導至金融部門。他說，恒大負債約3,000億美元，其中有三分之一是金融負債，債權人分散，還有抵押物，總體上恒大事件對金融行業的外溢性可控。
易綱重申政府應對恒大事件的原則，要嚴格按照法律規定的受償順序，充分尊重並保護債權人和產權人的合法權益，在此過程中，尤其要保護好已購房消費者合法權益。
易綱說，將堅持法治化的原則，確保所有債權人和利益相關方的正當合法權益得到公平對待。總體而言，政府有信心能把風險控制在一定範圍，避免發生系統性風險。
(時報資訊)
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