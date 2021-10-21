美國洛杉磯港執行董事塞洛卡（Gene Seroka）表示，在美國總統拜登上周宣布該港口改為24小時營運後，這個北美最大貨櫃港口目前仍有約20萬個貨櫃卡在外海、等待靠港卸貨。
塞洛卡周一接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「我們目前約有兩周工作量的貨櫃堆積港口，問題在於如何劃分貨物。」
塞洛卡指出，隨著年終購物旺季來到，消費者對於零售商品的需求暴增，因此在今年最後幾個月緩解港口壅塞問題非常重要。
塞洛卡表示，汽車零組件的優先順序最高，因為美國中西部許多車廠與零件供應商正焦急地等待零件，以生產最終成品。他指出：「碼頭上有四分之一貨物停放了13天以上，但過去一周以來數量已減半。」
為了紓解西岸港口壅塞，拜登13日宣布洛杉磯港效法長灘港，營運時間拉長為全天候24小時。長灘港早在9月時便改成全年無休營運。
塞洛卡表示，儘管這確實紓解部分塞港情況，但政府官員並未注意到進口市場可能持續強勁至明年2月的趨勢。塞洛卡表示：「美國民眾消費不手軟，各大零售商盡力滿足他們的需求。明年第二季的重點將會是如何補充庫存。」
隨著全球經濟逐漸脫離新冠疫情陰霾，消費者對於產品與大宗商品的需求攀升，使得全球港口出現嚴重壅塞，而這導致運價飆漲、商品交貨延遲，同時推升物價壓力。
位於加州的長灘港與洛杉磯港是美國對外貿易重要門戶，占全美進口量的比重超過四分之一。自今年全球供應鏈爆發問題以來，這兩大港口塞車情形愈來愈嚴重，最終逼得拜登不得不出手介入。
但部分專家表示，即便洛杉磯港塞港問題緩解，美國仍存在卡車司機短缺與倉儲空間不足問題，換言之，供應鏈瓶頸危機在短期內恐怕無法落幕。
(時報資訊)
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